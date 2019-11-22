«Татнефть» вернула приобретенной «Сибур Тольятти» историческое название

«Татнефть» вернула ранее купленной компании «Сибур Тольятти» историческое название «Тольяттикаучук».



«Возврат к историческому наименованию, которое предприятие носило с 1999 по 2016 год, связан с переходом производства в структуру группы «Татнефть», — говорится в сообщении компании из Татарстана.

Отмечается, что изменение названия компании не повлияет на ее взаимодействие с третьими лицами, госорганами и сотрудниками. Главой «Тольяттикаучука» остается Юрий Морозов.

Напомним, 1 ноября «Татнефть» закрыла сделку купли нефтехимических активов в Тольятти — «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез». Подробнее — в материале «Реального времени».