«Татнефть» купила у СИБУРа две компании в Тольятти

ПАО «Татнефть» закрыло сделку купли нефтехимических активов в Тольятти — «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез».

Сделка состоялась 1 ноября, сообщает пресс-служба татарстанской компании. Ожидается, что реализация сделки позволит обеспечить потребности шинного бизнеса Kama tyres в основных видах синтетического каучука.

В начале сентября «Татнефть» и СИБУР объявили, что заключили соглашение о намерениях по продаже татарстанской компании производственных и других активов в Тольятти, которые в настоящее время объединены юридическими лицами «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез». Подробнее о сделке — в материале «Реального времени».

Напомним, что вчера «Татнефть» закрыла сделку по покупке топливно-розничного бизнеса Neste в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге.