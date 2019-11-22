Александр Кожевников: «Ак Барс» выигрывает практически у всех, у них психология победителей»

Хоккейный эксперт Александр Кожевников дал прогноз на матч казанского «Ак Барса» против «Барыса».

«Думаю, «Ак Барс» должен победить, по идее. Данный клуб сейчас выигрывает практически у всех соперников, у команды хороший вратарь. Да и психология такая, что надо решать все в свою пользу, психология победителей. Если они удаляться не будут, как в некоторых предыдущих матчах, то точно возьмут очки, в том числе и потому, что имеют очень хорошее большинство. Здорово выступает пятерка иностранцев, отлично проявляют себя ребята.

Все мы знаем, что «Барыс» великолепно играет дома, болельщики просто рвут и мечут на трибунах, тем самым подгоняя команду вперед с молниеносной силой. Хоккеисты казахстанской команды не раз замечали присутствие «шестого игрока», который помогает идти вперед к новым победам. Но подопечные Андрея Скабелки сейчас после выездной серии, хоккеистам нужно от этого всего отойти.

Казанцы более сплоченные, а вот казахам выиграть будет тяжело. В предыдущей встрече они дома одолели «Автомобилист» со счетом 3:2 в овертайме. И что? Все равно это не поможет им взять необходимые очки в сегодняшнем матче. «Ак Барс» сейчас на голову сильнее «Автомобилиста», который выступает ни шатко ни валко», — считает Кожевников.