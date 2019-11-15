Новости общества

14:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанские автобусы начали продавать через Авито

13:48, 15.11.2019 2
Казанские автобусы начали продавать через Авито
Фото: страница сайта avito.ru

На сайтах объявлений появились публикации о продаже казанских автобусов. Перевозчики продают технику по цене в диапазоне 70 тысяч рублей до 4 200 000.

Самый дешевый из автобусов отдают всего за 70 тысяч рублей. Владелец описывает технику как «руль на месте, передняя балка и задний мост на месте [...] Крыша не течет», советует отработать на ней два сезона и сдать по программе трейд-ин.

Примечательно, что похожие один в один автобусы продаются одновременно за 499 тысяч и за 4 200 000. Идентичные объявления отличает только год выпуска: 2008-й — для техники подешевле, 2012-й — того автобуса, что подороже.

Напомним, что казанские перевозчики сообщили о продаже автобусов, объяснив это вынужденной мерой ввиду убыточности.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:06
    Нам объявили войну - фамилии в студию!!!
    Ответить
  • Анонимно 14:24
    700 тыс за автобус?!
    То есть по цене семейного седана?!
    Интересно, а сколько за него лизинговые платежи?
    Я так думаю, атп пытаются играть в одни ворота
    Если плачутся, что отрасль убыточная пусть уходят с рынка и дают дорогу частникам,
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров