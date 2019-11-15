Казанские автобусы начали продавать через Авито

На сайтах объявлений появились публикации о продаже казанских автобусов. Перевозчики продают технику по цене в диапазоне 70 тысяч рублей до 4 200 000.

Самый дешевый из автобусов отдают всего за 70 тысяч рублей. Владелец описывает технику как «руль на месте, передняя балка и задний мост на месте [...] Крыша не течет», советует отработать на ней два сезона и сдать по программе трейд-ин.

Примечательно, что похожие один в один автобусы продаются одновременно за 499 тысяч и за 4 200 000. Идентичные объявления отличает только год выпуска: 2008-й — для техники подешевле, 2012-й — того автобуса, что подороже.

Напомним, что казанские перевозчики сообщили о продаже автобусов, объяснив это вынужденной мерой ввиду убыточности.