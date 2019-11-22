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В Казани женщину затащили к болоту на Кварталах и изнасиловали

06:45, 22.11.2019
В Казани женщину затащили к болоту на Кварталах и изнасиловали
Фото: pixabay.com

Житель Казани подозревается в насильственных действиях сексуального характера и ограблении женщины. Об этом сообщает Следственный комитет Татарстана.

По данным следствия, подозреваемый 39-летний Максим Бушманов заметил вечером рядом с лесопосадкой на улице Чуйкова женщину. Он приставил к ее горлу нож, затащил на болото и избил, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем Бушманов связал ее шнурком и похитил из кошелька 2,5 тысячи рублей.

Свою вину мужчина полностью признал. Сейчас он ожидает суда в СИЗО.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело против 36-летнего таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки. Женщина села к нему в машину и заснула.

Происшествия Татарстан
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