В Казани таксиста подозревают в изнасиловании уснувшей пассажирки

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 36-летнего таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки. Женщина села к нему в машину и заснула.

Как считает следствие, мужчина, подрабатывающий в такси, вечером 13 ноября посадил в машину 31-летнюю пассажирку, которой необходимо было добраться в Советский район города. По дороге женщина заснула, и он отвез ее в поселок Отары. Следователи считают, что там он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. Сейчас таксист задержан, своей вины он не признал. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Уфе неудачное свидание привело к попытке изнасилования.