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В Казани таксиста подозревают в изнасиловании уснувшей пассажирки

15:26, 15.11.2019
В Казани таксиста подозревают в изнасиловании уснувшей пассажирки
Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 36-летнего таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки. Женщина села к нему в машину и заснула.

Как считает следствие, мужчина, подрабатывающий в такси, вечером 13 ноября посадил в машину 31-летнюю пассажирку, которой необходимо было добраться в Советский район города. По дороге женщина заснула, и он отвез ее в поселок Отары. Следователи считают, что там он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. Сейчас таксист задержан, своей вины он не признал. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Уфе неудачное свидание привело к попытке изнасилования.

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