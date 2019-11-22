К разработке российской «Википедии» подключились специалисты из Татарстана

Ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец сообщил о разработке российского аналога «Википедии». К его разработке подключились энциклопедисты из 11 регионов страны, в том числе из Татарстана и Башкирии.

Как сообщают «Известия», задача экспертов — подготовить предложения по включению в портал Большой российской энциклопедии слотов о событиях, объектах и персонах, более всего характерных для каждого субъекта. Это хорошая возможность заявить о своем регионе на федеральном уровне.

Ранее Сергей Кравец рассказал, как на портале будет распределяться контент по областям знания.