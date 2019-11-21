Полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров: «Очень люблю играть в волейбол на любительском уровне»

«Зенит-Казань» в домашнем матче российской Суперлиги в четырех партиях обыграл лидера чемпионата — московское «Динамо» (3:1).



Одним из зрителей матча в этот вечер был полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров, который по окончании встречи поделился своими впечатлениями с корреспондентом «Реального времени»:

— Меня хорошая подруга позвала на волейбол. Я с удовольствием откликнулся на это предложение и вот впервые попал на «Зенит-Казань». Уже год играю за «Рубин» и только сейчас так совпали графики, что смог попасть на домашний матч волейболистов. Очень давно хотел сходить. Раньше, когда видел, что уже началась игра, первый сет заканчивался, а мне еще ехать надо, то даже не пытался успеть попасть. Сегодня получилось, и это здорово.

— С кем-то из состава «Зенита» лично общаетесь?

— Нет, но, надеюсь, в будущем предоставится возможность пообщаться с кем-то поплотнее. Мы вот московскому «Динамо» с «Рубином» проиграли дома 2 недели назад, а волейболисты смогли сегодня у «Динамо» выиграть.

— Как впечатления от игры?

— Мне очень понравилось. Наши победили — это всегда круто. Плюс в волейболе есть драйв, который неустанно продолжается на протяжении всего матча. И болельщиков тут немало. Атмосфера такая позитивная, что приятно наблюдать и за соперником, и за казанским клубом.

— Сами играете в волейбол?

— Да, конечно. Очень люблю поиграть с мамой на любительском уровне. Когда предоставлялась возможность, то по выходным играли раньше в школьном зале. Сейчас, конечно, ходим туда намного реже.

— А в пляжный волейбол не играете?

— В пляжный мы играем, но там все делаем ногами. Ноги у футболистов работают лучше, чем руки.

Напомним, что «Рубин» ближайший домашний матч проведет в субботу, 23 ноября, в 14:00 мск и на стадионе «Центральный» примет действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона — питерский «Зенит». В этот же день, в 18:00 мск в Центре волейбола «Зенит-Казань» примет «Динамо-ЛО», представляющее город Сосновый Бор Ленинградской области.