«Зенит-Казань» в четырех партиях обыграл лидера Суперлиги «Динамо»
«Зенит-Казань» в домашнем матче российской Суперлиги в четырех партиях обыграл лидера чемпионата московское «Динамо» (3:1).
Казанцы довольно легко взяли первые две партии, после чего гости смогли выиграть в третьей. Но исход встречи остался за хозяевами. Волейболисты «Зенита» собрались и довели игру до уверенной победы в четвертой партии.
«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:20, 25:13, 20:25, 25:19).СпортВолейбол Татарстан
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