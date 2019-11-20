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«Зенит-Казань» в четырех партиях обыграл лидера Суперлиги «Динамо»

21:04, 20.11.2019
«Зенит-Казань» в четырех партиях обыграл лидера Суперлиги «Динамо»
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» в домашнем матче российской Суперлиги в четырех партиях обыграл лидера чемпионата московское «Динамо» (3:1).

Казанцы довольно легко взяли первые две партии, после чего гости смогли выиграть в третьей. Но исход встречи остался за хозяевами. Волейболисты «Зенита» собрались и довели игру до уверенной победы в четвертой партии.

«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:20, 25:13, 20:25, 25:19).

СпортВолейбол Татарстан
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