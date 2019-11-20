Дмитрий Квартальнов: «20 минут в меньшинстве — это большая роскошь для соперника»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча с «Сибирью» (4:1).

«20 минут в меньшинстве — это большая роскошь: опять удаления, мы, наверное, сейчас будем на первом месте по удалениям в лиге. Говорим вроде об этом, но согласен, что соперник напрягает и вынуждает зарабатывать удаления. При этом были моменты, где мы удалялись в зоне атаки. Это наша работа, будем работать и говорить об этом.

По игре «Сибирь» была более заряженная, наши нападающие два периода были не в своей тарелке. Хорошо, что быстро забили и, наверное, остудили пыл «Сибири». В зачет я занесу третий период и игру нашего вратаря», — сказал Квартальнов.