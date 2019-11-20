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В Казани в два раза увеличили поликлинику в Адмиралтейской слободе

18:36, 20.11.2019
В Казани в два раза увеличили поликлинику в Адмиралтейской слободе
Фото: Марат Мугинов

Сегодня мэру города Ильсуру Метшину представили обновленную поликлинику в Адмиралтейской слободе. После капремонта площадь поликлиники увеличилась более чем в два раза.

Ремонт в поликлинике шел с 2017 года. После капремонта в медучреждении открылся дневной стационар, гериатрический кабинет, появилась возможность проводить УЗИ, а у участковых врачей появились личные кабинеты, сообщает портал городской администрации.

Ранее в ЖК «Салават купере» построили два новых детсада.

Общество Татарстан
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