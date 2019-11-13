В ЖК «Салават купере» построили два новых детсада

В казанском жилом комплексе «Салават купере» построили детские сады по ул. Нурихана Фаттаха, каждый из которых рассчитан на 260 мест.

В детских садах оборудованы помещения для младших, средних и старших групп для детей от полутора до семи лет. Для каждой группы предусмотрены игровая комната, спальня, раздевалка, буфет и туалет, есть музыкальный и физкультурные залы, помещения для проведения занятий, медицинские блоки, а также лифт для перевозки пожарных подразделений и маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены игровые и физкультурно-спортивные площадки с теневыми навесами, сообщает пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ.

Напомним, ранее жители микрорайона «Салават купере» пожаловались на нехватку мест в детских садах. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».