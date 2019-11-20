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Вход на матч РПЛ «Уфа» — «Сочи» будет бесплатным

13:47, 20.11.2019
Вход на матч РПЛ «Уфа» — «Сочи» будет бесплатным
Фото: fcufa.pro

В воскресенье, 24 ноября, на уфимском стадионе «Нефтяник» пройдет матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и ФК «Сочи».

Это заключительная домашняя игра уфимской команды в текущем календарном году. Вход на стадион будет для всех желающих бесплатным.

В первом круге команды не смогли выявить победителя, матч закончился нулевой ничьей.

После 16 матчей «Уфа» идет на 11-й строчке чемпионата, «Сочи» замыкает турнирную таблицу.

СпортФутбол Башкортостан
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