Россияне рассказали, на что обращают внимание при выборе работодателя

Россияне назвали критерии, на которые они в первую очередь обращают внимание при выборе работодателя. Оказалось, что для соискателей важнее личные преимущества, чем социальная направленность бизнеса.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob предложил респондентам выбрать шесть самых важных качеств при выборе работодателя. Оказалось, что преимущественным критерием является высокая зарплата (78%), далее следуют условия труда (62%) и компенсационный пакет (48%). 42% опрошенных отметили важность наличия у компании программ обучения персонала.

Также соискатели учитывают, создает ли компания рабочие места (данный фактор важен для 22%), развивает ли инфраструктуру в регионах пребывания, а также насколько узнаваем бренд компаний (оба фактора интересуют 16% респондентов). 15% важна доля компаний на рынке, еще 15% предпочитают устроиться на работу в компанию с государственной формой собственности.

Помимо этого, 6% важны вопросы гендерного равноправия на работе. 4% опрошенных хотят трудиться только в коммерческих структурах. Отмечается, что мужчинам более важна высокая зарплата, чем женщинам. Женщины, в свою очередь, чаще обращают внимание на гендерную справедливость.

Оказалось, чем старше респонденты, тем важнее для них зарплата, характеристика условий труда, состав компенсационного пакета, деятельность компании по созданию новых рабочих мест. Также с увеличением возраста опрашиваемых наблюдается и число тех, кто стремится работать в госкомпаниях. Молодых людей до 24 людей больше волнует узнаваемость бренда, а также вопросы экологии и гендерного равноправия.

Ранее сообщалось, что каждый пятый житель Казани получает зарплату «всерую». А каждый третий казанец сталкивался с задержками зарплаты.