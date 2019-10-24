Исследование: каждый пятый казанец получает зарплату «всерую»

Исследование показало, что около 19% жителей Казани получают зарплату в конверте. Еще 4% опрошенных затруднились ответить.

Остальные 77% уверены, что получают законные доходы, следует из рейтинга сервиса «Авито Работа».

Опрос проводился среди представителей массовых профессий, уточнили в «Авито». Речь идет о водителях, продавцах, строителях и других профессиях в сфере обслуживания или связанных с физическим трудом.

Отмечается также, что каждый третий житель Казани сталкивался с задержками зарплаты.

По доле «серых» зарплат среди больших городов Казань опережают только Тюмень и Нижний Новгород. Там деньги в конверте выплачиваются 21% и 20% соответственно.