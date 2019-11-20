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В Казани появится первая в Центральной России «снежная деревня»

12:20, 20.11.2019
В Казани появится первая в Центральной России «снежная деревня»

В Казани появится новый сезонный туристический арт-объект — «снежная деревня». Он станет первым подобным в Центральной России.

Напомним, сегодня у Центра семьи «Казан» запустили специальные снежные пушки как раз для ее создания.

Деревня будет представлять собой полый снежный купол, соединенный с несколькими галереями. Внутри будут располагаться снежные скульптуры, ice-бар, зоны для свадебных и профессиональных фотосессий. Пропускная способность «снежной деревни» составит около 800 человек в час.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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