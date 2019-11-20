В Казани появится первая в Центральной России «снежная деревня»

В Казани появится новый сезонный туристический арт-объект — «снежная деревня». Он станет первым подобным в Центральной России.



Напомним, сегодня у Центра семьи «Казан» запустили специальные снежные пушки как раз для ее создания.

Деревня будет представлять собой полый снежный купол, соединенный с несколькими галереями. Внутри будут располагаться снежные скульптуры, ice-бар, зоны для свадебных и профессиональных фотосессий. Пропускная способность «снежной деревни» составит около 800 человек в час.