В Татарстане для школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах купят снежную пушку за 3 млн рублей

Исполком Лениногорского района Татарстана купит снежную пушку за 2,9 млн рублей.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 18 ноября, итоги подведут уже 28 ноября.

Снежная пушка должна быть на трехколесной тележке со скобами для транспортировки ратраком, а также укомплектованная вертикальным многоступенчатым насосом высокого давления. Ее должны поставить до 30 декабря по адресу: город Лениногорск, ул. Лыжная, д. 25 — там находится МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью имени А.В. Звягинцева».

Ранее сообщалось, что в этом году новый сезон на татарстанских горнолыжках стартует позднее, чем обычно, из-за теплой погоды. Горнолыжный комплекс «Медная гора» в Кукморе собирается в следующем году купить снежные пушки на 30 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».