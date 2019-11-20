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Набережные Челны украсят к Новому году за 5,1 млн рублей

10:13, 20.11.2019
Набережные Челны украсят к Новому году за 5,1 млн рублей
Фото: pxhere.com

Набережные Челны украсят к Новому году новогодними гирляндами и световыми украшениями за 5,1 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Так, город украсят 450 гирляндами «Дюраплей» и 300 гирляндами «Айсикл», световыми фигурами «Снежинка» (их должно быть не менее 100), «Фейерверк» и «Елка» (по 60 единиц соответственно). Помимо этого, на улицах автограда должны появиться 10 световых надписей «С Новым Годом» , а также 4 световых фигуры «Санта».

Заказчиком выступает исполком Челнов, финансируется закупка из бюджета города.

Подрядчик должен выполнить все работы в течение трех дней с момента заключения договора. Закупка была опубликована 18 ноября, заявку на участие можно подать до 26 ноября. Аукцион состоится 27 ноября.

Ранее «Реальное время» подробно писало, сколько денег выделит исполком Казани на иллюминацию в новогодние каникулы и на что конкретно пойдут эти суммы.

ЭкономикаОбществоИнфраструктура Татарстан
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