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Казань вошла в тройку городов с самыми большими тратами на новогоднее украшение

18:59, 14.11.2019
Казань вошла в тройку городов с самыми большими тратами на новогоднее украшение
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань стала третьим городом России по размерам трат на новогоднее оформление. Столица Татарстана уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

Согласно рейтингу издания Daily Storm, администрация столицы РТ потратит на украшение города 106 млн рублей. Расходы Москвы достигают 300 млн рублей, а Петербурга — 108 млн рублей.

За Казанью следует Пермь, где мэрия одобрила расходы в размере 75 млн рублей.

Ранее «Реальное время» подробно писало, сколько денег выделит исполком Казани на иллюминацию в новогодние каникулы и на что конкретно пойдут эти суммы.

Общество Татарстан
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