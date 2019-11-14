Казань вошла в тройку городов с самыми большими тратами на новогоднее украшение

Казань стала третьим городом России по размерам трат на новогоднее оформление. Столица Татарстана уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

Согласно рейтингу издания Daily Storm, администрация столицы РТ потратит на украшение города 106 млн рублей. Расходы Москвы достигают 300 млн рублей, а Петербурга — 108 млн рублей.

За Казанью следует Пермь, где мэрия одобрила расходы в размере 75 млн рублей.

Ранее «Реальное время» подробно писало, сколько денег выделит исполком Казани на иллюминацию в новогодние каникулы и на что конкретно пойдут эти суммы.