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Соцсети: в Казани встали трамваи из-за лопнувшего в связи с перепадом температуры куска рельса

09:35, 20.11.2019
Соцсети: в Казани встали трамваи из-за лопнувшего в связи с перепадом температуры куска рельса
Фото: vk.com/vkazani

В Казани на остановке «Ул. Глушко» в направлении проспекта Победы пропал кусок трамвайного рельса, сообщили пользователи соцсетей. По этим путям ходит трамвай №5.

Из-за этого на линии встали все трамваи. Жители предполагают, что рельс мог лопнуть из-за резкого перепада температуры.

В МУП «Метроэлектротранс» подтвердили это и сообщили, что трамвайную линию восстановят в ближайшее время. Это произошло в 9.45.

Ранее в Казани продлили маршрут трамвая №5.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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