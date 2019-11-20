Соцсети: в Казани встали трамваи из-за лопнувшего в связи с перепадом температуры куска рельса

В Казани на остановке «Ул. Глушко» в направлении проспекта Победы пропал кусок трамвайного рельса, сообщили пользователи соцсетей. По этим путям ходит трамвай №5.

Из-за этого на линии встали все трамваи. Жители предполагают, что рельс мог лопнуть из-за резкого перепада температуры.

В МУП «Метроэлектротранс» подтвердили это и сообщили, что трамвайную линию восстановят в ближайшее время. Это произошло в 9.45.

Ранее в Казани продлили маршрут трамвая №5.