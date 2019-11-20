В Казани восстановили движение трамваев после инцидента с лопнувшим рельсом

Фото: соцсети

В Казани восстановили движение трамваев №5 после того, как на линии лопнул рельс из-за резкого перепада температуры. Об этом «Реальному времени» сообщили в мэрии Казани.

На данный момент трамваи функционируют в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что на остановке «Ул. Глушко» в направлении проспекта Победы пропал кусок трамвайного рельса. Из-за этого на линии встали все трамваи.

