Новости общества

11:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани продлили маршрут трамвая №5

11:20, 18.11.2019
В Казани продлили маршрут трамвая №5
Фото: wikipedia.org Дмитрий Сагдеев

В Казани на участке от Оренбургского проезда до ул.М.Булатова завершились работы по строительству трамвайной линии по Большому Казанскому кольцу.Таким образом, движение трамвая №5 продлено в обоих направлениях по новому участку трамвайной линии по ул.Б.Урманче с разворотом на петле в районе пересечения с ул.М.Булатова.

На данном участке появятся новые остановки «Ул.Баки Урманче» и «Ул.Мидхата Булатова» (конечная), сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что в этом году на строительство Большого Казанского кольца выделили 700 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров