В Казани продлили маршрут трамвая №5

В Казани на участке от Оренбургского проезда до ул.М.Булатова завершились работы по строительству трамвайной линии по Большому Казанскому кольцу.Таким образом, движение трамвая №5 продлено в обоих направлениях по новому участку трамвайной линии по ул.Б.Урманче с разворотом на петле в районе пересечения с ул.М.Булатова.

На данном участке появятся новые остановки «Ул.Баки Урманче» и «Ул.Мидхата Булатова» (конечная), сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что в этом году на строительство Большого Казанского кольца выделили 700 млн рублей.