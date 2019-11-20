МВД: подозреваемая в поджоге храма в Зеленодольске была его прихожанкой

«Реальному времени» стали известны детали задержания предполагаемой поджигательницы храма Казанской иконы Божьей Матери в Татарстане. В ближайшее время полиция намерена ходатайствовать о ее аресте.

33-летнюю подозреваемую задержали вчера в Зеленодольске, где она проживает вместе с мужем и сыном. В город семья переехала в 2014 году из Волгоградской области. С 2010 года женщина стоит на учете в связи с психиатрическим заболеванием. Ей прописан медикаментозный курс лечения, однако этой осенью она временно прекратила прием таблеток.

Как сообщают в МВД по РТ, на первом же допросе женщина, которая была прихожанкой храма, полностью признала вину и подробно рассказала о своих действиях. Ее супруг был в шоке — он даже не заметил, что в тот день жена уходила из дома.

Напомним, пожар в храме Казанской иконы Божией Матери произошел вечером 12 ноября. В МВД возбудили уголовное дело по факту поджога храма. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как со стороны леса к храму пришла женщина худощавого телосложения, в руках у нее был пакет. Она зашла в здание церкви и находилась там около получаса. После этого вышла и быстрым шагом направилась в сторону леса. Уже через несколько минут началось задымление храма.