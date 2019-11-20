Медики дали советы по употреблению сладкого

Эндокринологи рассказали, что для профилактики сахарного диабета необходимо отказаться от сладкого. Если же полностью исключить его из меню не удалось, то следует добавить физической активности.

«От легко усеваемых углеводов желательно отказаться вовсе, это не только эндокринологи говорят, но и онкологи, и кардиологи», — передает «РИА Новости» слова завотделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагика Галстяна.

Он отметил, что отказаться от сладкого абсолютно и до конца жизни невозможно, но необходимо сократить его потребление. Он также подчеркнул, что образ жизни также играет большую роль в профилактике диабета.

Директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова добавила, что для сжигания калорий необходимо повышать физическую активность.

«Вы можете съесть сладкое, если вы после этого взяли руки в ноги и побежали по дорожке. Главное, чтобы энергия и килокалории, которые вы получили со сладкой или жирной пищей, вы израсходовали», — заключила Шестакова.

Ранее чак-чак назвали самым вредным продуктом среди сладостей. Также с ним в список попали пончики и хворост.

