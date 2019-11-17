Чак-чак назвали одной из самых вредных для здоровья сладостей
Чак-чак, а также пончики и хворост являются для здоровья самыми сладкими десертами.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова сообщили, что в выше перечисленных сладостях высокое количество простых сахаров в жареных сладостях сочетается с трансжирами.
Также вредными признаны дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики и торты с большим количеством крема, сообщают «Аргументы и Факты».
Из сладкого, по словам Зотовой, наименьшую опасность представляют зефир, мед, пастила, мармелад и горький шоколад.
Ранее у Казани появился новый гастрономический символ — халяльный торт из чак-чака, кырта и сухофруктов.Общество Татарстан
комментарии
А так: чак-чак, баурсак, хворост, губадия, треугольник, элеш, вак-бэлеш, зур-бэлеш - это блюда, пришедшие к нам от наших предков
Тут недавно плакались, что язык забывают
Давайте еще до кучи отменим национальные блюда, прикрываясь вредом от них, и все
На татарской нации можно ставить точку