Новости общества

21:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Чак-чак назвали одной из самых вредных для здоровья сладостей

20:35, 17.11.2019 1
Чак-чак назвали одной из самых вредных для здоровья сладостей
Фото: realnoevremya.ru

Чак-чак, а также пончики и хворост являются для здоровья самыми сладкими десертами.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова сообщили, что в выше перечисленных сладостях высокое количество простых сахаров в жареных сладостях сочетается с трансжирами.

Также вредными признаны дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики и торты с большим количеством крема, сообщают «Аргументы и Факты».

Из сладкого, по словам Зотовой, наименьшую опасность представляют зефир, мед, пастила, мармелад и горький шоколад.

Ранее у Казани появился новый гастрономический символ — халяльный торт из чак-чака, кырта и сухофруктов.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:16
    Жить тоже вредно - от этого умирают...
    А так: чак-чак, баурсак, хворост, губадия, треугольник, элеш, вак-бэлеш, зур-бэлеш - это блюда, пришедшие к нам от наших предков
    Тут недавно плакались, что язык забывают
    Давайте еще до кучи отменим национальные блюда, прикрываясь вредом от них, и все
    На татарской нации можно ставить точку
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров