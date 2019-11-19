Казанский стадион «Трудовые резервы» откроет каток в четверг

Стадион «Трудовые резервы» в казанском парке Горького сообщил об открытии катка в четверг, 21 ноября.

Сообщается, что в будние дни каток будет работать с 17:30 до 21:00. В выходные и праздники — с 12:00 до 22:00. При этом в первые два часа время будет предоставляться хоккеистам-любителям.

Напомним, что в прошлую зиму в Казани работало 18 катков и семь лыжных трасс.