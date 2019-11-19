Управляющий «ФОН-Ривьеры» продал долги компании на 1,2 млрд рублей за 0,8 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика «ФОН-Ривьера» сообщил о продаже части имущества компании. Лот включает в себя права требования на 1,23 млрд рублей.

Также в него входили шесть транспортных средств и основные средства, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. При этом лот ушел за 801 тысячу рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что два здания «ФОН-Ривьеры» удалось реализовать на торгах, только снизив их стоимость на 10 млн рублей.