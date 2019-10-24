Управляющий «ФОН-Ривьеры» смог продать два здания на 10 млн дешевле начальной цены

Конкурсный управляющий ООО «ФОН-Ривьера» сообщил о результатах торгов по продаже двух нежилых зданий, принадлежавших обанкротившемуся застройщику. Реализовать объекты удалось за 24 млн рублей.

Приобрело здания ООО «Ротор», следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

На торги выставлялись нежилые здания на улицах Роторная и Халева. Начальная цена составляла 34,7 млн рублей, заявки на торги принимали с 3 сентября. Таким образом, цена объектов снизилась на 10 млн рублей.