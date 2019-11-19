Сбербанк продаст «золотую акцию» Яндекса за 1 евро

Правление Сбербанка одобрило продажу «золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения — 1 евро. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.



Стоит отметить, что кредитная организация купила данную акцию в 2009 году.

Напомним, совет директоров «Яндекса» вводит специальный Фонд общественных интересов, который получит ряд управленческих функций. Компания будет согласовывать с ним консолидацию десяти процентов акций, передачу интеллектуальной собственности и персональных данных. Также фонд получит право отстранять гендиректора «Яндекса». Голосование за это решение назначено на 20 декабря.