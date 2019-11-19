Посадившая сына за руль челнинка ответила на нападки в интернете

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева записала видеоответ пользователям соцсетей, обвиняющим ее в безответственности.

«Я полностью поддерживаю своего несовершеннолетнего сына. Он сидит за рулем уже с 4 лет, у него хорошо получается, почему бы и нет. Я не вижу в этом ничего плохого», — говорит женщина.

Ее сын сказал на камеру: «Сидеть за рулем — это круто».

Напомним, что ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Ранее в Сети появился ролик, записанный Алтынбаевой в Челнах. На записи видно, как 6-летний мальчик ведет машину со скоростью 130 км/ч.