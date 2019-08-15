Татарстан получил средства на открытие центров опережающей подготовки

Татарстан вошел в число 14 субъектов РФ, которым уже перечислены субсидии на создание центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Конкретная сумма средств не называется.

ЦОПП будут открывать в России в рамках нацпроекта «Образование». Как передает ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Ольгу Васильеву, к 2024 году в России появится не менее 100 подобных учреждений, на эти цели будет направлено более 4 млрд рублей.

Учреждения займутся разработкой так называемых «коротких программ» по профессиям рабочих и должностям служащих. На сегодняшний день, как отмечала глава министерства, в стране реализуются программы профобучения почти по 5 000 профессий рабочих и более 140 должностям служащих. Работа центров при этом ориентирована как на молодежь, так и на пожилых граждан.

Напомним, что в Татарстане в этом году потратят 155 млн рублей на обновление компьютерного оборудования в сельских школах.