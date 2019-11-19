СМИ: в Москве пропала редактор «Интерфакса» Маргарита Игнатова
В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения редактора «Интерфакса» Маргариты Игнатовой. Об этом сообщает «Мэш».
Сообщается, что редактор издания пропала 17 ноября. В воскресенье утром 29-летняя девушка ушла в церковь и не вернулась.
Спустя двое суток о местонахождении Игнатовой ничего не известно. Силовики приняли решение о возбуждении уголовного дело. Отметим, что это нормальная практика при исчезновении людей, не говорящая о том, что человек погиб.
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