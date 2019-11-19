Лучший бомбардир «Нефтехимика» может перейти в «Рубин»
Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров может перейти в казанский «Рубин». Об этом сообщает портал «Чемпионат».
Казанский клуб сделал предложение нижнекамцам по трансферу игрока. Кроме «Рубина» на Макарова также претендует московский ЦСКА. Ранее интерес к футболисту приписывали и «Уфе».
Отметим, что Макаров с 11 забитыми голами является лучшим бомбардиром «Нефтехимика» в сезоне-2019/20 в ФНЛ.
21-летний футболист — воспитанник самарской академии Коноплева. В Нижнекамск Макаров переехал из дублирующего состава «Оренбурга».СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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