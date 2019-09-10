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Лучший бомбардир ФНЛ Макаров из «Нефтехимика» зимой может перейти в ЦСКА

14:43, 10.09.2019
Лучший бомбардир ФНЛ Макаров из «Нефтехимика» зимой может перейти в ЦСКА
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров зимой может оказаться в московском ЦСКА. Армейский клуб уже связывался с футболистом летом, и стороны решили отложить вопрос перехода на зимний трансферный период.

«Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили — я почувствовал заинтересованность. До зимы поставили вопрос на паузу. Для меня это стимул играть как можно лучше и забивать еще больше», — цитирует Макарова «Чемпионат».

Футболист отметил, что решение об отказе ЦСКА было принято им совместно с клубом.

Напомним, что Денис Макаров с 8 мячами возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего первенства ФНЛ.

СпортФутбол Татарстан
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