КВЗ передал два санитарных вертолета «Ансат»

Фото: Пресс-служба Казанского вертолетного завода / Валерий Соломахин

Казанский вертолетный завод (входит в холдинг «Вертолеты России») передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) два вертолета «Ансат» с медицинскими модулями.

Машины поставляются в рамках реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации». И будут переданы в дальнейшую эксплуатацию в интересах ООО «Авиакомпания «СКОЛ».

«Санитарные «Ансаты», поставляемые ГТЛК, оснащены медицинскими модулями. Установленное оборудование позволяет проводить интенсивную терапию прямо в воздухе, — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. — Благодаря использованию вертолетов соблюдается правило «золотого часа»— время, когда пострадавшему можно оказать помощь наиболее эффективно».

«Конструкторское бюро Казанского вертолетного завода проводит большую работу по совершенствованию вертолета «Ансат». В перспективе — модернизация топливной системы и увеличение дальности полета — это один из самых актуальных вопросов для эксплуатантов на сегодняшний день. С целью расширения сфер применения вертолетов специалистами КБ проводится работа по сертификации дополнительного оборудования — системы аварийного приводнения, лебедки и внешней подвески. Запланированы испытания Ансата с установленным комплексом для перевозки неонатальных пациентов», — отметил управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров.

Напомним, в августе 2019 года Росавиация сертифицировала восьмикратное увеличение ресурса фюзеляжа легкого вертолета Ансат: с 2 до 16 тысяч часов. Сертификационные документы были вручены генеральному директору холдинга «Вертолеты России» Андрею Богинскому в ходе международного авиасалона МАКС-2019.

Подробнее о санитарной авиации в Татарстане — в материале «Реального времени».