Дзюба назвал цель сборной России на Евро-2020

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба обозначил цели национальной команды на чемпионат Европы-2020.

«Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно.

Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье», — сказал Дзюба.

Ранее сборная России по футболу уступила на своем поле команде Бельгии и вышла в финальный раунд чемпионата Европы — 2020 со второй строчки.

Отметим, что Артем Дзюба имеет шансы стать лучшим бомбардиром группового этапа отбора к Евро-2020. На данный момент в активе россиянина 9 забитых мячей, от лидера англичанина Харри Кейна он отстает на 3 гола.

Матч с Сан-Марино состоится сегодня, 19 ноября, в 22.45 по мск.