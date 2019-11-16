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Сборная России уступила Бельгии и выйдет из группы со второго места

22:10, 16.11.2019
Сборная России уступила Бельгии и выйдет из группы со второго места
Фото: twitter.com/UEFAEURO

Сборная России по футболу в рамках отборочного раунда чемпионата Европы — 2020 уступила команде Бельгии (1:4).

Гости трижды отличились в первые 45 минут игры, поведя в счете 0:3. Во втором тайме команды обменялись забитыми голами. В составе российской сборной гол забил Георгий Джикия.

Таким образом, Бельгия обеспечила себе первую строчку в группе, Россия осталась на втором месте.

СпортФутбол
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