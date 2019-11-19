В Казани на воде в период ледостава спасательные посты будут дежурить круглосуточно

На водных объектах в период ледостава в Казани спасательные отряды будут дежурить круглосуточно. В этом сезоне будет организовано 10 подобных постов.

Замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Ильхам Насибуллин обратил внимание на то, что в Татарстане в ближайшие дни ожидаются заморозки. В это время температура воды приблизится к зимней, составит 3—4 градуса, возможно образование ледостава. Татарстанцев предупреждают, что для выхода на лед нужно дождаться, когда толщина льда составит 10 см.

Отмечается, что в Казани нестабильная обстановка наблюдается возле Кировского, Ленинского мостов и «Миллениума». Здесь отмечается большое количество промоин, поэтому и обстановка самая опасная, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Ранее МЧС предупредило о резком похолодании до -22 градусов.

