Два рыбака в Башкирии провалились под лед и утонули

В Миловском карьере, расположенном в Уфимском районе Башкирии провалились под лед и утонули двое мужчин в возрасте 54 и 64 лет.

Инцидент произошел сегодня утром. Прибывшие спасатели успели только извлечь из водоема тела погибших.

В пресс-службе регионального МЧС добавили, что ежегодно на тонком льду в республики погибают люди. «Призываем жителей республики быть бдительными! Сейчас лед слишком тонкий. Безопасная толщина льда для нахождения человека — не менее 7 см, для подледной рыбалки — не менее 10 см», — напомнили в ведомстве.

