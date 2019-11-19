Президент РШФ: «Самые дорогие репетиторы в России — по шахматам»

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов рассказал о развитии шахмат в России.

— Если брать отчетный год, то можете сказать о количестве людей, которые начали заниматься шахматами?

— Сложно назвать точную цифру. Главный критерий оценки, по которому мы можем определить, эффективно работает федерация или нет, — это размер почасовой оплаты учителей шахмат. По моим данным, они самые высокооплачиваемые репетиторы в стране. В среднем их заработок выше, чем у преподавателей английского языка, математики и других предметов. Шахматные репетиторы очень востребованы, и это главное.

— А какие регионы наиболее прогрессирующие?

— Тут есть климатический фактор. В регионах, где суровые зимы, дети больше увлекаются шахматами. Поэтому на сегодняшний день шахматная столица России — Ханты-Мансийск, и мы этим очень гордимся. Также наша игра популярна в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве и Казани… В целом в регионах, где наблюдается экономический рост, есть востребованность и в шахматных секциях.

— Как обстоят дела с игрой на Дальнем Востоке?

— Идет достаточно активное развитие. Как вы знаете, на острове Русском проходил суперфинал высшей лиги чемпионата России. Сейчас там планируется матч на первенство мира среди женщин. Высока вероятность того, что одна часть партий пройдет на острове Русском, а другая — в Китае, — сказал Филатов.

Напомним, с сентября нынешнего года в российских школах были введены уроки шахматной игры.