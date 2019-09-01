Новости общества

08:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Культурные нормативы», «родной язык», шахматы: что изменилось в школах с 1 сентября

08:48, 01.09.2019
«Культурные нормативы», «родной язык», шахматы: что изменилось в школах с 1 сентября
Фото: realnoevremya.ru

С 1 сентября 2019 года в учебный процесс российских школ вводится ряд новшеств.

  • В школах начнут преподавать предмет «культурные нормативы», чтобы дети стали «лучше разбираться в российской культуре». Для начальных классов введение тестирования по таким нормативам должно помочь в подготовке к курсу самой российской истории.
  • Три академических часа в неделю выделят на дисциплины «Народные предметы»: «родной язык», «родная литература» и «чтение на народном языке». Новшества коснутся не всех регионов России, однако в Татарстане и Башкирии эти предметы появятся.
  • Кроме того, в необязательном порядке (в зависимости от возможностей образовательного учреждения) в школах с 5 по 9 класс будут преподавать второй иностранный язык
  • Школьников с первого класса начнут обучать шахматам.
  • В курсе физики старших классов появятся уроки астрономии
  • Также в силу вступает единый стандарт по охране образовательных заведений.

Подробнее о других законодательных нововведениях, вступивших в силу с 1 сентября, читайте в материале «Реального времени».

ОбществоОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров