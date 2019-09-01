«Культурные нормативы», «родной язык», шахматы: что изменилось в школах с 1 сентября
С 1 сентября 2019 года в учебный процесс российских школ вводится ряд новшеств.
- В школах начнут преподавать предмет «культурные нормативы», чтобы дети стали «лучше разбираться в российской культуре». Для начальных классов введение тестирования по таким нормативам должно помочь в подготовке к курсу самой российской истории.
- Три академических часа в неделю выделят на дисциплины «Народные предметы»: «родной язык», «родная литература» и «чтение на народном языке». Новшества коснутся не всех регионов России, однако в Татарстане и Башкирии эти предметы появятся.
- Кроме того, в необязательном порядке (в зависимости от возможностей образовательного учреждения) в школах с 5 по 9 класс будут преподавать второй иностранный язык
- Школьников с первого класса начнут обучать шахматам.
- В курсе физики старших классов появятся уроки астрономии
- Также в силу вступает единый стандарт по охране образовательных заведений.
Подробнее о других законодательных нововведениях, вступивших в силу с 1 сентября, читайте в материале «Реального времени».
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