В Минэкономики Татарстана рассказали, сколько самозанятых зарегистрировались с начала года

С начала 2019 года статус самозанятых получили более 46 тыс. жителей Татарстана.

Так, 12 тыс из них проживают в Казани, 6,7 тыс — в Набережных Челнах, 2,6 тыс — в Альметьевске.

Чаще всего самозанятые в Татарстане работают в такси. На втором и третьем месте по популярности — сдача жилья и консультации. Также татарстанцы занимаются репетиторством, программированием, маркетингом и рекламой, сообщили в пресс-службе Минэкономики Татарстана.

Ранее сообщалось, что налоговый режим для самозанятых будет распространен на все российские регионы ориентировочно со следующего года.