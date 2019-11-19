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В Минэкономики Татарстана рассказали, сколько самозанятых зарегистрировались с начала года

11:47, 19.11.2019
В Минэкономики Татарстана рассказали, сколько самозанятых зарегистрировались с начала года
Фото: pixabay.com

С начала 2019 года статус самозанятых получили более 46 тыс. жителей Татарстана.

Так, 12 тыс из них проживают в Казани, 6,7 тыс — в Набережных Челнах, 2,6 тыс — в Альметьевске.

Чаще всего самозанятые в Татарстане работают в такси. На втором и третьем месте по популярности — сдача жилья и консультации. Также татарстанцы занимаются репетиторством, программированием, маркетингом и рекламой, сообщили в пресс-службе Минэкономики Татарстана.

Ранее сообщалось, что налоговый режим для самозанятых будет распространен на все российские регионы ориентировочно со следующего года.

ЭкономикаОбществоБизнес Татарстан
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