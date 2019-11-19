Исследование: в Казани резко вырос спрос на автозапчасти

За последний год в Казани резко увеличился спрос на автомобильные запчасти — на 44%. Предложения же выросли только на 9%, говорится в исследовании «Авито Авто» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Больше всего увеличился интерес к целым автомобилям, продаваемым на запчасти: в 2019 году по сравнению с предыдущим годом он вырос на 263%.



В этом году 28% всего спроса на запчасти пришлось как раз на старые или битые машины целиком. Далее по числу запросов идут кузова (23%), автосвет (7%). Наименьшим спросом пользовались аккумуляторы — 1% от всех запчастей.

В целом средняя цена объявления о продаже запчастей в целом по городу за год снизилась на 5%, до 5 900 рублей.

Ранее исследование показало, что в Казани установлены одни из самых высоких цен на ремонт автомобилей по России.