Новости общества

23:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов обсудил с министром спорта РФ возможность проведения в Казани ЧМ по сумо

23:34, 18.11.2019
Минниханов обсудил с министром спорта РФ возможность проведения в Казани ЧМ по сумо
Фото: minsport.gov.ru

В понедельник министр спорта РФ Павел Колобков и президент Татарстана Рустам Минниханов провели встречу. На ней обсуждались планы провести в Казани Чемпионат мира по водным видам спорта, Игры стран СНГ и Чемпионат мира по сумо.

«Кроме того, мы обсудили концепцию проведения, так называемых, городских игр в Казани. Это будут всероссийские соревнования по новым видам спорта, которые пользуются большой популярность среди молодёжи», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

Минниханов также поблагодарил министерство «за Дирекцию спортивных программ, которая проводит все крупные мероприятия в регионе.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров