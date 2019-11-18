Минниханов обсудил с министром спорта РФ возможность проведения в Казани ЧМ по сумо

В понедельник министр спорта РФ Павел Колобков и президент Татарстана Рустам Минниханов провели встречу. На ней обсуждались планы провести в Казани Чемпионат мира по водным видам спорта, Игры стран СНГ и Чемпионат мира по сумо.

«Кроме того, мы обсудили концепцию проведения, так называемых, городских игр в Казани. Это будут всероссийские соревнования по новым видам спорта, которые пользуются большой популярность среди молодёжи», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

Минниханов также поблагодарил министерство «за Дирекцию спортивных программ, которая проводит все крупные мероприятия в регионе.