Буцаев о поражении от «Динамо»: «Это худшая наша игра дома»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (4:6).

«Команду «Динамо» с победой. Мы тоже настраивались на эту игру. Понимали, что соперник жаждет реванша. Реванш получился. К сожалению, мы начали плохо. Происходит это в последние время в нескольких играх. Почему происходит? Потому что, когда начинают спасать Россию в одиночку, так и происходит. Есть установка на игру, есть выполнение игрового задания. Когда ты его не выполняешь, то всегда тебя будут наказывать голами.

Это худший хоккей в нашем исполнении именно дома. Пропустили голы и в большинстве и в меньшинстве. Повторюсь, все беды от головы и от нас самих. В третьем периоде доставали силы. Только играем в третьих периодах, но этого не достаточно», — приводит слова Буцаева пресс-служба нижнекамского клуба.

Напомним, поражение от «Динамо» стало для «Нефтехимика» третьим подряд в КХЛ.