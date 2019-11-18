«Нефтехимик» дома проиграл московскому «Динамо»
«Нефтехимик» в рамках регулярного первенства КХЛ на домашнем льду уступил московскому «Динамо» (4:6).
По ходу встречи нижнекамцы проигрывали сопернику 1:6, после чего смогли добавить и отыграть три шайбы. Однако усилий хозяев в концовке матча не хватило, чтобы перевести игру в овертайм.
Таким образом, «Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд в КХЛ.
«Нефтехимик» — «Динамо» (Москва) — 4:6 (1:2, 0:3, 3:1)
Голы:
0:1 — Полыгалов (Индрашис, Петерссон, 06:56)
0:2 — Яшкин (Волков, Тарасов, 09:25)
1:2 — Шиксатдаров (Куликов, 16:35)
1:3 — Яшкин (Чайковски, Хиетанен, 35:47, бол.)
1:4 — Алексеев (36:43)
1:5 — Полыгалов (Яшкин, Шипачев, 38:03, мен.)
1:6 — Хиетанен (Шипачев, 42:12, бол.)
2:6 — Берглунд (Энлунд, 57:03)
3:6 — Мерфи (Берглунд )
4:6 — Грошев (Шарипзянов, 59:53).
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