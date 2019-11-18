Казань вошла в топ-5 городов-миллионников для спорта и отдыха

Казань стала одним из лучших городов-миллионников по обеспеченности инфраструктурой для спорта и отдыха. Столица Татарстана заняла четвертое место.

Сервис Domofond.ru провел опрос на тему представленности в районах проживания кафе, спортплощадок и прочих объектов.

Лидирует в рейтинге крупных городов Москва, пишет «Российская газета». Она получила 7,1 балла. Далее следует Санкт-Петербург с показателем 6,9 балла. Замыкает тройку Краснодар — 6,8 балла.

Казань набрала 6,5 балла, как и Екатеринбург. Далее следуют Омск, Волгоград и Челябинск.