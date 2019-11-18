На реконструкцию нижнекамской дамбы направят 900 млн рублей

В Нижнекамске на реконструкцию ограждающей дамбы на левом берегу Камы в сумме потратят 900,8 млн рублей.

Проект реконструкции дамбы протяженностью 2107 м предполагает устройство упорного пояса в виде подпорной стенки, монолитного железобетонного шапочного бруса, откосного крепления, для защиты от переработки береговой полосы предусмотрено крепление дна перед стенкой из щебня.

Работы пройдут в 2020—2021 годах. В следующем году они обойдутся в 66,6 млн рублей, в 2021 года — 834,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Напомним, разговоры о необходимости срочной реконструкции дамбы идут уже на протяжении нескольких лет. Известно, что в случае прорыва пострадают три населенных пункта с численностью более 1 000 человек, садовые участки, три детских лагеря, а также объекты нефтяной отрасли. Сумма возможного ущерба может составить 18 млрд рублей.