Несколько проектов из Татарстана стали победителями конкурса Russian Event Awards — 2019

На днях в Самаре прошел финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2019. Два из 13 проектов из Татарстана получили Гран-при конкурса.

Так, Спасская ярмарка в Елабуге стала лучшим туристическим событием по популяризации народных традиций и промыслов, а интерактивная площадка «Мельница в Туган Авылым» — лучшей интерактивной программой туристического события.

Первые места в номинациях «Лучшая интерактивная программа туристического события» занял гастрономический фестиваль «Бал-май» в Болгаре, «Лучшее событие в области гастрономического туризма» — IV Всероссийский фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах, «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия» — Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ в Казани.

Вторые места заняли: Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 000», «Сказочный городок» в Казани в номинации «Лучшая интерактивная программа туристического события», Фестиваль «Военные игры «Элбэдэн» в Пестрецах в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

Фестиваль «Кирмен Жиены» в селе Средние Кирмени занял третью строчку в номинации «Лучшая идея туристического события», IV Всероссийский фестиваль «Скорлупино» взял третье место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма», сообщает Госкомитет РТ по туризму.

Напомним, гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» был признан лучшим событием в области гастрономического туризма в рамках Национальной премии Russian Event Awards — 2018.