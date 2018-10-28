Фестиваль «Вкусная Казань» стал победителем Russian Event Awards-2018

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» признан лучшим событием в области гастрономического туризма в рамках Национальной премии Russian Event Awards-2018.



Всего по данной номинации на региональных этапах было заслушано 38 проектов. Из них в финал прошли лишь 20, говорится в сообщении мэрии Казани.

«Приоритетной задачей города сейчас является наполнение всего календарного года разными событийными мероприятиями, с целью предоставления возможности туристам Казани насладиться не только достопримечательностями города, но также дать возможность посетить массовое событие», — рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.



Всего в этом году на участие в премии было подано 578 проектов из 60 регионов страны.

Напомним, гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» открылся 20 октября в Казани. На площадке у Дворца земледельцев собралось более 50 ведущих кафе и ресторанов города.